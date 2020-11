Importation de sucre : Assome Diatta annonce la dématérialisation de la Dipa

Aminata Assome Diatta annonce la dématérialisation de la Dipa

Suite aux problèmes récurrents dans l’importation de sucre et de la supposée fraude dans ce secteur qui a été agitée depuis quelque temps, la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a pris la décision de dématérialiser la Déclaration d’importation des produits alimentaires (Dipa). Elle l’a fait savoir ce mardi, lors de la première conférence de presse du gouvernement.