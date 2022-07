Incendies Urbains : La Grande Bretagne appuie le Sénégal à hauteur de 88 milliards de Fcfa

La Grande Bretagne appuie le Sénégal à hauteur de 88 milliards

En visite de travail à Dakar ces 29 et 30 juin, Louis Taylor, PDG de UK Export Finance, une agence britannique de crédit export, a rencontré les autorités sénégalaises, avec en tête de liste le Président de la République Macky Sall et effectué une visite à l’Agence de Promotion des investissements du Sénégal (APIX).





Cette visite a été aussi l’occasion pour l’homme d’Etat britannique d’annoncer le financement de 88 milliards de Fcfa en faveur du Sénégal qui permettront de renforcer les services d’intervention du pays en cas d’incendie mais aussi de rehausser le plateau médical. Grâce à ce financement, plus de 25 Milliards de FCFA de biens et de matériaux tels que des ambulances, des camions sapeurs-pompiers, et des chaussures de sécurité fabriqués au Royaume-Uni seront déployés dans tout le Sénégal.





« Le Sénégal est un marché captivant pour les exportateurs britanniques. J'ai pu constater par moi-même cette semaine comment le Royaume-Uni et le Sénégal peuvent travailler ensemble pour débloquer des projets importants pour la croissance et le développement du Sénégal grâce à notre financement », a assuré Louis Taylor.





Avec l’annonce de la disponibilité d’une enveloppe pour le Sénégal revue à la hausse et estimée désormais à 1500 milliards de FCFA, exclusivement consacrée au financement des projets prioritaires et stratégiques au Sénégal, UKEF décline sans ambages sa volonté d’aligner ses capacités de financement et son offre aux priorités et besoins réels du Sénégal.