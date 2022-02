Intégration / Réformes Uemoa : Le Sénégal progresse de deux points

Reformes Uemoa, le Sénégal progresse

Selon le rapport annuel de l’organisation sous régional rendu public ce jeudi 10 février à Dakar, le Sénégal a réalisé un progrès de 2 points de pourcentage dans la mise en œuvre des réformes de l’UEMOA malgré la pandémie de Covid-19 et ses effets.

Le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo s’est réjoui de cette dynamique du Sénégal dans le domaine de l’intégration. ‘’L’évolution a montré un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 76,1% contre 73, 9% en 2020 et un taux moyen d’exécution technique des projets et programmes de 81,0% contre 73,1% au titre de l’édition précédente’’, s’est-il exprimé.

Ainsi, le ministre a invité à consolider cet acquis. Il « convient, par conséquent, de consolider cette dynamique positive en vue de réaliser la totalité des réformes et de boucler l’exécution des projets en cours, dans les délais impartis », a-t-il expliqué.