Intérim à la Bad : Un Sénégalais nommé auditeur général

Mouhamed Ba, nommé Auditeur General Bad

Mouhamed Ba est nommé au poste d’auditeur général par intérim, à la Banque africaine de développement (Bad).





Il est chargé de gérer les activités d’audit interne du groupe de la Bad, de rendre compte au président et au comité d’audit et des finances du Conseil d’administration.





Professionnel chevronné de l’audit, du risque et de la conformité, avec plus de 20 ans d’expérience, M. Ba a rejoint le bureau de l’auditeur général de la Bad en 2008 et, depuis 2017, il dirige la Division de l’audit interne qui s’occupe de questions institutionnelles, des finances et de l’informatique.





Il a également passé trois ans en tant que chargé des activités institutionnelles en chef au bureau de la vice-présidente principale, où il a dirigé le Secrétariat du Comité de coordination de la Haute Direction.