Kaolack / Commercialisation de produits agricole : Le cadre régional réactivé

Aminata Assome Diatta à Kaolack

La ministre du Commerce et des PME a présidé mardi une rencontre du cadre régional de commercialisation des productions agricoles à la gouvernance de Kaolack. Une occasion pour Aminata Assomme Diatta et les acteurs dudit secteur de réaffirmer l’importance de cet instrument mis en place en 2010 pour résoudre la problématique des échanges sur les productions agricoles.





L’organisation de ce Comité régional de développement (CRD) consacré à cette problématique constitue un moment privilégié pour les acteurs concernés d'échanger sur la question avec la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises (MCPME).





C'est en effet depuis 2010 que le cadre national sur la commercialisation des productions agricoles avait été installé. Avec une redynamisation, il permettra d'atteindre l'objectif de faciliter la commercialisation. Selon la ministre, la rencontre a pour but de rechercher les voies et moyens et d'accroître la production, de préserver les récoltes et de faciliter l'accès aux produits. Selon elle, il est fondamental d'apporter de manière significative une réponse aux problèmes de la commercialisation et la solution ne saurait venir que du niveau décentralisé, donc, du ressort de tels cadres mis en place dans les régions.





Elle a rappelé que ce cadre doit être un lieu de discussion, de recherche de solutions allant dans le sens des intérêts des populations.