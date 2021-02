Kédougou : «Les PME locales n'ont bénéficié que de 4% de la manne financière générée par l'exploitation minière»

Des membres de la plateforme locale des fournisseurs de l'industrie minière de Kédougou (PLAFOMINE), au nombre de 5, accompagnés par un consultant en communication expert sur la gouvernance des ressources minérales, sont à Ouagadougou depuis le dimanche 31 janvier 2021 pour s'enquérir de l'expérience du Burkina Faso en matière de mise en œuvre de sa politique de contenu local, en général, et de fournitures de biens et services en particulier.PLAFOMINE Kédougou est composée essentiellement de PME (Petites et Moyennes Entreprises) excellant dans des domaines aussi variés que les BTP, la Construction Métallique, l’Equipement des Mines, l'Electricité, la Couture, la Tapisserie, le Transport-Logistique, les achats locaux et la formation. Elle ambitionne d'être un partenaire privilégié des entreprises minières officiant dans la région de Kédougou en la matière. Sous ce rapport, des entreprises membres ont planifié et suivi plusieurs sessions de renforcement de capacité pour s'adapter aux standards des entreprises du secteur géo extractif, dans le domaine des marchés publics et, elles ont acquis une grande expérience car ayant exécuté et exécutent encore des marchés des entreprises minières.Le dernier rapport ITIE du Sénégal a mis en relief le fait que les PME de Kédougou n'ont bénéficié que de 4% de la manne financière générée par la fourniture des biens et services dans le secteur minier au moment où dans certains pays de la sous-région, les pourcentages oscillent entre 30 et 40%. Pour mieux comprendre les mécanismes mis en place afin que davantage d’opportunités économiques soient offertes par les mines aux PME, PLAFOMINE a programmé ce voyage d’études au pays des Hommes Intègres dont les avancées sont indéniables.Cette importante activité, faut-il le rappeler, a été rendue possible grâce au concours financier de l’ADEPME qui, dans le cadre d’un Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) créé par l’Union Européenne pour venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus affectés par la situation migratoire, et à travers le programme dénommé "Développer l'emploi au Sénégal : renforcement de la compétitivité des entreprises et de l’employabilité dans les zones de départ", a entièrement pris en charge ce voyage d’études qui s’inscrit parfaitement dans sa feuille de route consistant à la densification du tissu d’entreprises pour un accompagnement complet à la formalisation des entreprises cibles et au renforcement des activités d’assistance technique des PME à travers un appui du Fonds à Frais Partagé.Une convention avec PLAFOMINE pour son accompagnement sur des aspects technique, organisationnel et financier a été paraphée, et ses membres s’en sont fortement réjouis. Ce lundi à Ouagadougou, les membres de PLAFOMINE ont échangé avec leurs homologues Burkinabé de ABSM qui leur ont facilité les conditions de séjour et la stabilisation d'un plan de travail.Une présentation sommaire sur la PLAFOMINE a été faite tout comme la substance des interventions de l’ADEPME dans le cadre du projet cité plus haut.L’Alliance des Fournisseurs Burkinabé des Biens et Services Miniers (ABSM) a présenté son expérience, des échanges ont suivi, et les 2 entités ont décidé de continuer cette collaboration.