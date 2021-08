Khadim Bamba Diagne, économiste : «La hausse des prix sera terrible pour le Sénégal»

L’économiste Khadim Bamba Diagne n’est pas allé par quatre chemins pour affirmer que la hausse constatée, depuis quelques jours, sur les prix des denrées va persister au Sénégal. « Malheureusement, les prix vont augmenter. Il y a une inflation qui va persister, parce que le niveau d’endettement de l’Etat est très élevé. Si l’Etat veut maintenir ses recettes, il sera obligé d’augmenter les taxes. Donc, cela va forcément avoir un effet négatif sur le pouvoir d’achat des consommateurs », a-t-il déclaré sur les ondes d’iRadio, dont il était l’invité vendredi matin. Pire, le directeur scientifique du Laboratoire d’analyse de recherche économique et monétaire (Larem) dit ne pas voir de solutions, parce que, explique-t-il, l’Etat n’a pas assez de recettes.





« On avait réduit le temps de travail des Sénégalais. Si on réduit le temps de travail, on réduit également le portefeuille d’achat. Les Sénégalais ont vu l’année dernière leurs ressources diminuer. L’Etat a besoin d’argent et malheureusement, il ne peut pas, à chaque fois, s’endetter pour prendre en charge ses dépenses. La hausse des prix sera vraiment terrible pour le Sénégal », a argumenté l’économiste, qui pointe la Covid-19, qui selon lui, est beaucoup plus compliquée cette année. « Mais, l’Etat ne peut plus prendre de décision, parce qu’il est en train de subir, celles déjà prises. L’année dernière, on a pris de mauvaises décisions », a regretté Dr. Khadim Bamba Diagne.