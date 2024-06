Koungheul: La Commission départementale de distribution des semences et intrants en quête de la meilleure formule

La campagne agricole 2024/2025 se prépare activement à Kaffrine. La commission départementale de distribution des semences et intrants de Koungheul s’est réunie, ce mardi, à la préfecture. En présence du Préfet Ousmane Niang, du chef de service du développement rural (Sddr) Djibril Faye, des maires, des opérateurs économiques, des présidents de coopérative, de La Banque Agricole, les discussions étaient axées sur les mécanismes à utiliser pour que les paysans puissent recevoir les intrants.













En effet, les autorités ont laissé entendre que la distribution passe d’abord par l’identification du ménage pour voir s’il est agricole ou pas. Dans la mesure où, la commission a pour fonction d’assurer un processus transparent. Sur ce, il est prévu pour chaque ménage agricole un quota de 4 sacs au maximum. Concernant les coopératives, pour bénéficier des intrants, elles sont obligées de se conformer aux critères définis. Le bénéficiaire unique quant à lui adresse une demande au Ministre pour bénéficier des semences.