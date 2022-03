L’ARMP devient l’ARCOP : une aubaine pour le privé national, les jeunes et les femmes

Au-delà du changement de dénomination, cette réforme renforce l’autorité du régulateur tout en en faisant un pivot de l’employabilité des jeunes et des femmes,et un levier de la relance post-Covid des entreprises sénégalaises.



L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) va devenir l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Le chef de l’Etat a annoncé ce changement lors du Conseil des ministres du mercredi 23 mars, en précisant que les missions du nouvel organe vont intégrer «les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de partenariat». MackySall a souligné que «cette réforme majeure va davantage asseoir la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal».



Directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l’ARMP, Dr Baye Saba Diop acquiesce. «Cette réforme (va) renforc(er) la place du secteur privé national en lui réservant 33% du capital de la société de projet PPP (Partenariat public-privé) et l’exclusivité pour les contrats de partenariat en-deçà de cinq milliards de francs CFA», informe-t-il dans Le Soleil de ce vendredi 25 mars.



«De même, (la réforme comporte) des dispositions incitatives pour les entreprises qui sous-traitent et emploient les jeunes et les femmes», souligne ajoute Dr Diop, qui assure qu’à travers la création de l’ARCOP, «l’Etat capitalise sur l’expérience internationale reconnue de l’ARMP dans la régulation des marchés publics, dans toutes les formes contractuelles de la commande publique, pour en faire un véritable levier d’employabilité des jeunes, des femmes ainsi qu’un outil de relance de l’entreprise sénégalaise post-Covid-19».





«Placer le régulateur au-dessus de tout le monde»