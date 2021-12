L’IGE fouille les Bourses de sécurité sociale

D'après le quotidien Libération qui vend la mèche, une mission de l’IGE enquête sur les dépenses effectuées dans le cadre du paiement des Bourses de sécurité familiale.



Les Inspecteurs généraux d'État (IGE) ont débarqué à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) secouée par une affaire de prime.



Pour rappel, le Sénégal a initié en 2014 le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF).



Ce programme a pour objectif de mettre à la disposition des ménages vulnérables des bourses de 25 000 FCFA par trimestre pour renforcer leur moyen d'existence et capacités éducatives et productives.