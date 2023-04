La Banque mondiale octroie 91 milliards F CFA au Sénégal

L’Etat du Sénégal et la Banque mondiale ont signé un accord de financement dans le cadre projet d’accélération pour le développement de l’économie numérique d’un montant de 150 millions de dollars soit 91 milliards de francs CFA . L’accord a été signé par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et Keiko Meiwa, la Directrice du bureau régional de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.











D’après Mme Miwa, le Rapport 2021 sur le développement dans le monde dénommé «Des données au service d'une vie meilleure» a montré que 64 % des Sénégalais n'utilisent pas le haut débit. “Soit ils ne savent pas ce qu'est internet, soit ils ne savent pas comment l'utiliser. Il est essentiel de tirer parti des technologies numériques au profit de la population dans les secteurs critiques tels que la santé”, explique la Directrice des Opérations de la banque mondiale.









Pour le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, “ce projet vise à étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques et à améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques”.









“Il est donc d'une importance capitale, car à fort impact économique et social, et comprend l'amélioration d'un environnement juridique, réglementaire et institutionnel favorable à l'économie numérique et respectueux du climat”, estime-t-il