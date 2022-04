La Bnde réalise des performances estimées à 2,7 milliards FCFa en 2021

La Bnde fait une performance de plus de 2 Milliards

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) à enregistré des résultats au 31 décembre 2021 à hauteur de 2,793 milliards FCfa entièrement mis en réserve pour renforcer les fonds propres de la banque. L’Assemblée générale ordinaire de l'institution, qui s'est réunie, ce jeudi, a approuvé à l'unanimité ces performances.





Selon un communiqué, ladite Assemblée a également salué "l'évolution du total bilan de la Banque qui s’est établie à 332 Milliards enregistrant une progression annuelle de 53 Milliards soit + 19% qui confirme ainsi la place de la Bnde parmi les grandes banques du Sénégal".





"L’Assemblée générale a fortement apprécié le niveau des crédits à la clientèle et aux Sfd qui se situent à 157,8 milliards de Fcfa en 2021, avec une progression entre les deux exercices de 12%. Ces financements ont été adressés aux entreprises pour les accompagner d’une part dans la relance de leurs activités post Covid 19 et d’autre part, dans la réalisation des projets d’investissements structurants pour l’économie", ajoute-on dans le document. Il est indiqué que la Direction générale a été "félicité" pour le niveau de collecte noté cette année avec une progression des ressources de plus de 44 milliards FCfa ainsi que tous les partenaires financiers qui, "à travers des lignes de financement, accompagnent la Banque dans son développement il s’agit de la BOAD, de AFREXIMBANK, de la BAD, de ICD, de la fondation MasterCard et de la BIDC".