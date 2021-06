[Photos] La CDC lève 30 milliards auprès de la Bgfi

La nouvelle a été partagée, images à l'appui, par Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, le Directeur de la Caisse des dépôts et de consignation (CDC), sur sa page Facebook.





Ce mardi aura été une journée chargée mais chargée de bonheurs. Bonheur d’avoir d’abord reçu la visite de M. Serge Ekoué, Président de la BOAD, venu visiter la Tour des Mamelles en chantier », s’est-il réjoui.





Ensuite, selon son partage, une convention de 30 milliards FCfa a été signée entre la CDC et la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI), pour l’acquisition et le financement des travaux de viabilisation d’une assiette de 30 hectares.





Pour rappel, la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI) est un groupe bancaire basé au Gabon et actif dans dix pays africains. Reconnu pour ses services de corporate banking, il est aussi actif auprès des particuliers. Outre son activité traditionnelle de banque, le groupe propose également des services d'assurance et de gestion de fonds.





« Merci à INTRAC pour nous avoir aidés dans la levée de ces fonds et félicitations à l’équipe technique de la CDC », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Bâ.