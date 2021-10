La croissance chinoise décélère à cause des pénuries de courant et de l'immobilier

La croissance de la deuxième économie se tasse. +4,9% au troisième trimestre selon les chiffres publiés par les autorités chinoises ce lundi 18 octobre. Une augmentation du PIB en berne en raison notamment de la crise de l’immobilier et de l’énergie.



Après le rebond du printemps dernier, un été en pente douce, c'est une dégringolade à l’automne pour la croissance chinoise, indique notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. En septembre, la production industrielle a ainsi progressé de 3,1% seulement sur un an, un rythme bien moindre que celui enregistré un mois plus tôt (5,3%). Les analystes tablaient certes sur un ralentissement, mais plus modéré (4,5%).



Ces « mauvais » chiffres du bureau national des statistiques étaient attendus, la décélération est même plus prononcée qu’anticipée en raison de la crise immobilière et des « rhinocéros gris » qui secouent le système financier.