La marge nette bancaire de FBN Bank augmente de 49% pour atteindre 3,8 milliards FCFA

Dans une note, la filiale sénégalaise de la First Bank of Nigeria (FBN Bank), a annoncé ses chiffres pour l'année 2023. Un exercice réussi pour la banque, qui annonce une hausse de 49% de sa marge nette bancaire, qui atteint ainsi 3 milliards 898 millions FCFA.







"Dans un paysage bancaire sénégalais de plus en plus concurrentiel, Fbnbank Sénégal, filiale de la First Bank of Nigeria, a bouclé l'année 2023 sur une forte progression, marquant la dernière étape de la mise en œuvre de son plan triennal. Ainsi, à fin décembre 2023, la marge nette bancaire a augmenté de 49 %, atteignant un total de 3 898 millions de F CFA. Cette augmentation significative découle d'une activité bancaire solide combinée à une croissance des revenus issus des placements", annonce la banque.





Dans le même sillage, le taux de rendement des capitaux propres de la FBN Bank a atteint 50%. Également, la banque annonce que "les commissions ont enregistré une progression remarquable, augmentant de 107% pour atteindre 2 milliards 105 millions de F CFA".