La région de Tambacounda « va participer à la souveraineté agricole nationale » (Ministre)

Le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, dans le cadre de la seconde phase de sa tournée nationale de suivi de la campagne agricole s’est rendu à Tambacounda puis à Goudiry.Moussa Baldé a partout constaté l’augmentation sensible des surfaces emblavées de coton, de fonio, de maïs et d’arachide.Il en a déduit que « la région de Tambacounda va participer à la souveraineté agricole nationale, à l'atteinte des objectifs pour la sécurité alimentaire du pays ».En effet, le ministre s'est réjoui de l'engagement des producteurs, de l'utilisation judicieuse des tracteurs mis à leur disposition, de la bonne pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace et du potentiel agricole de la région.Autant d'atouts qui ont amené le ministre à vouloir renforcer la mécanisation de l'agriculture dans la région pour mieux améliorer les rendements déjà évolutifs à l’hectare.