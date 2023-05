La sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire dans les starting-blocks

Sous l’égide du gouvernement du Sénégal, la Ville de Dakar en partenariat avec le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire accueille la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire (ESS) du 4au 6 mai 2023 à Dakar.





Cette rencontre internationale, biennale, réunit présde 4 000 participants venant de plus d’une centainepays pour discuter de l'avenir de l'économie sociale et solidaire et partager les expériences et les pratiques des acteurs locaux et internationaux.





L'ESS est une économie alternative qui vise à répondre aux besoins sociaux, environnementaux et économiques des communautés locales en plaçant l'humain au centre de ses préoccupations.





Le gouvernement sénégalais convaincu que cette économie alternative est un levier pour un développement durable et inclusif, a adopté une loi en juin 2021 qui encadre l’Economie sociale et solidaire et le Chef de l’Etat Macky Sall qui en a fait la seconde initiative de la phase 2 du PSE a érigé depuis 2014 un département ministériel en charge de l’ESS.





Le Forum mondial de l'ESS de Dakar est une occasion unique pour le Sénégal de présenter son expérience en matière d'ESS et de renforcer les partenariats avec des acteurs internationaux.