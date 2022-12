«1676 milliards au Sénégal» : pourquoi la Banque mondiale se trompe sur les transferts de la Diapora

D’après la Banque mondiale, la Diaspora sénégalaise a envoyé au pays en 2022 la somme de 1676 milliards de francs CFA. Il s’agit du quatrième flux le plus important en Afrique subsaharienne. En effet, d’après le rapport de l’institution de Bretton Woods, seuls le Nigeria (13041 milliards), le Ghana (2932,8 milliards) et le Kenya (2574 milliards) ont fait mieux durant la période considérée par le rapport intitulé «Remittances Brave Global Headwinds».



Mais ce chiffre ne correspond pas à la réalité. C’est du moins l’avis de Aly Dème, le président de Ndiambour Self Help, une association d’émigrés qui a injecté plusieurs milliards de francs CFA dans la région de Louga, selon L’Observateur. «La Banque mondiale n’a pris en compte que les envois qui passent par les structures de transferts d’argent classiques», souligne Aly Dème dans les colonnes dudit journal.



Ce dernier développe : «La majeure partie d’entre eux (les émigrés) passe par leurs amis pour envoyer de l’argent. Ces sommes envoyées ne sont pas prises en compte par le rapport de la banque mondiale. Certains émigrés préfèrent également acheter du matériel qu’ils revendent une fois au pays. D’autres amènent avec eux des véhicules qu’ils échangeront avec de l’argent. Tout cela ne peut pas figurer dans le rapport.»