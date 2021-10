« La pêche illégale est en train de tuer le secteur » (Syndicat)

La pêche illégale au Sénégal

La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), dans le cadre de son projet LO-Norvège prône la syndicalisation des pêcheurs en Afrique de l’ouest. Une occasion pour le représentant de L’ITF au Sénégal de dénoncer la pêche illégale des bateaux étrangers sur les côtes africaines.





« La pêche illégale est un constat général. Aujourd’hui, il y a beaucoup de bateaux de pêche dans nos zones territoriales qui n’ont l’autorisation et nos États n’ont pas les moyens ou n’ont pas la volonté de sévir. il y a assez de prises de pêche qui ne sont pas déclarées ou ne sont pas réglementées. Cela a fait que les gens ont abandonné leurs mers, leurs océans, pour venir chez nous parce que nos eaux sont poissonneuses, il y a une surexploitation, les ressources ne sont pas inépuisables », a expliqué Baïdy Sow, représentant de la fédération internationale des ouvriers du transport au Sénégal.





Il a alerté sur la nécessité de faire face à ce problème car dit-il, le poisson est extrêmement important dans l'alimentation des populations. « S’il n y a pas de ressources, il n y a pas de secteur de la pêche. Si on ne fait pas attention, si on ne réglemente pas la pêche, si on ne renouvelle pas la pêche, c’est sûr et certain, nos ressources vont s'épuiser et ça serait très grave parce que le poisson contribue beaucoup à l’alimentation de nos populations », alerte-t-il.