Le Bitcoin, encore un casse-tête au Sénégal…

Lors d’un sommet MEST Africa, des experts en technologie ont discuté des « tendances, défis et opportunités qui affectent les marchés du continent africain », notamment au Sénégal. Il s’avère que près de 94 % des transactions s’y font encore en espèces, car les institutions financières prélèventdes frais exorbitants sur les paiements électroniques. Dès lors, utiliser des cryptomonnaies comme le bitcoin est une bonne façon d’éviter ces frais et de redonner du pouvoir d’achat aux populations locales.





La popularité du bitcoin au Sénégal





En utilisant des bitcoins au lieu du franc CFA, les Sénégalais évitent non seulement les frais liés aux transactions fiduciaires, mais ils se libèrent aussi de l’influence des institutions à ce niveau.





De plus, ils bénéficient de transactions sécurisées et infalsifiables grâce au grand livre partagé mondialement, et d’une monnaie bien plus forte face aux devises dominantes.





Enfin, le bitcoin leur donne également accès à une multitude de services en ligne, inenvisageables avec des francs CFA. Les casinos virtuels de qualité, comme Bitcasino.io, deviennent ainsi accessibles pour des joueurs sénégalais qui disposent de cette cryptomonnaie. Ils peuvent alors jouer au poker ou aux machines à sous sur une plateforme fiable et sécurisée, malgré leur situation géographique.





L’eCFA : une tentative avortée de monnaie virtuelle locale





Face à la popularité du bitcoin, le Sénégal a même envisagé le lancement de sa propre devise virtuelle nationale ayant la même valeur que le franc CFA : l'eCFA. Bien que fondée sur la technologie blockchain, elle devait être régulée par la Banque Régionale de Marches (BRM), la banque centrale du Sénégal et eCurrency Mint (une société spécialisée dans la régulation technologique).





Dans un communiqué commun, la BRM et eCurrency Mint ont déclaré que « l’eCFA est un instrument numérique hautement sécurisé pouvant être détenu dans tous les portefeuilles d'argent mobile et électronique. Il garantira une liquidité universelle, permettra l'interopérabilité et assurera la transparence de l'ensemble de l'écosystème numérique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ». Mais finalement, ce projet ambitieux n’a jamais vu le jour.





Le chanteur sénégalais Akon veut créer sa cryptomonnaie





S’inspirant aussi du succès du bitcoin en Afrique, le chanteur d’origine sénégalaise Akon finalise son projet de « Crypto city » futuriste au Sénégal. Construite sur un terrain de 2000 acres offert par le président Macky Sall, elle fonctionne exclusivement avec sa propre monnaie numérique : l’AKoin (AKN).





Plus qu’un musicien, Akon est aussi un homme d’affaires qui s'intéresse depuis quelques années aux monnaies virtuelles et à la technologie blockchain dont elles dépendent. Il affirme d’ailleurs que la chaîne de blocs peut permettre aux Africains (notamment aux Sénégalais) de devenir moins dépendants de leurs gouvernements.





À l’heure actuelle, même si l’AKoin reste largement inférieur au bitcoin et à bien d’autres monnaies virtuelles, le projet de « Crypto city » devrait se poursuivre avec une possible seconde ville en Ouganda.





Le bitcoin reste en tête





Au final, même si on peut observer diverses tentatives pour créer de nouvelles monnaies numériques plus locales, il semblerait que le bitcoin reste la préférée des Sénégalais. Le BTC a su s’imposer par les nombreux avantages qu’il apporte, tant aux professionnels qu’aux consommateurs particuliers.





Toutefois, les différents projets de cryptomonnaies locales permettent au moins d’initier ou d’approfondir des réflexions sur le sujet de manière plus globale. C’est alors un atout pour les autorités et la population sénégalaises, qui pourraient tirer des bénéfices réels de ces moyens de paiement alternatifs. C’est d’ailleurs une des pistes de développement que met en valeur la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont le Sénégal est membre depuis sa création en 1975.