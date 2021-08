[Photos] Le Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES) et le Supreme Council of the Arab African Economy (SCAECO) signent une Convention de partenariat

Cette Convention de partenariat marque le début d'une collaboration entre le CICES et la délégation du Supreme Council of the Arab African Economy (SCAECO). Signé ce jeudi entre M. Salihou KEITA, Directeur Général du CICES, et M. Mustafa Adel AL-OBEDI, Secrétaire Général du SCAECO, ce partenariat va contribuer à renforcer les relations économiques entre le monde Arabe et l'Afrique en général, et le Sénégal en particulier. La délégation du SCAECO, à travers cette signature, va s’ouvrir ainsi au CICES, leader dans l'organisation des foires et des salons spécialisés en Afrique de l’Ouest, pour mieux faire la promotion, en Afrique de l’Ouest et au Sénégal, des produits et services des ses pays membres .Une convention signée dans un contexte où le CICES est en pleine préparation de l’organisation de la 29ème FIDAK (du 06 au 20 décembre 2021) et de la 17ème Foire Commerciale des Etats membres de l’OCI (du 06 au 09 décembre 2021).