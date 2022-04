Le club des investisseurs sénégalais a un nouveau Directeur exécutif

Abdoulaye Ly, Directeur du Club des Investisseurs sénégalais (CIS)

Plus d’un an après la démission du Dr Abdourahmane Diouf, en octobre 2020, le Club des investisseurs sénégalais vient de se doter d’un nouveau Directeur exécutif. Il s’agit de l’économiste Abdoulaye Ly. « Le nouveau Directeur Exécutif du CIS a servi à la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) où, pendant plus de 20 ans, il a travaillé au département des études économiques et de la monnaie », détaille Financial Afrik.





Avant cette nomination, Abdoulaye Ly travaillait pour le gouvernement du Sénégal, notamment comme conseiller technique en investissement du Ministère de l’Industrie. « Pendant près de 10 ans, il a été au cœur des projets et réformes du Plan Sénégal Emergent (PSE) pour avoir été membre de l’équipe de haut management de l’APIX, puis Directeur de la promotion des investissements du Sénégal », ajoute le site InvestActu.





Selon ce site d’information, Ly a travaillé sur les agropoles, le Pap 2A, les zones économiques spécialisées. Il est diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).





La démission de Dr Abdourahmane Diouf est intervenue 5 mois après le fameux communiqué apportant le soutien du Cis à Akilee dans son différend avec la Senelec au sujet de compteurs. Diouf et Babacar Ngom ont été les cibles de certains membres de l’organisation. L’ancien du parti Rewmi qui a quitté Genève pour rentrer au Sénégal n’a duré finalement que 15 mois au poste, comme il le précise lui-même.





« Je vous informe de mon départ du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). J’y suis resté 15 mois durant lesquels j’ai travaillé à la mise en place d’un secteur privé national fort. De façon professionnelle et respectueuse, nous avons pu trouver, d’un commun accord, les moyens d’une séparation. Je remercie le Président du Conseil d’administration du CIS ainsi que tous les membres de m’avoir donné cette opportunité de travailler au service du secteur privé de mon pays. Je remercie aussi tous les sénégalais qui m’ont accompagné dans cette mission. Je reste, encore et toujours, déterminé à œuvrer pour le Sénégal que nous aimons », avait-il écrit sur Facebook.