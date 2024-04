Le pétrole bondit de plus de 3%, "explosions" en Iran

Le cours du pétrole a bondi de plus de 3 % dans le vendredi matinaux sur les marchés asiatiques, alors que la télévision officielle iranienne fait fait de « fortes explosions » près de la ville d'Ispahan.



Le baril de WTI un pris 3,66% à 85,76 dollars que le cours du Brent a des plus de 3,44 % à 90,11 dollars.



L'Iran a lancé plus de 300 projectiles contre l'Erail dans la nuit de samedi à dimanche derniers, une attaque à le chef de la vieelle israélienne, Herzi Halevi, un promis de face.



La plupart de ces projectiles ont été interceptés par les défenses d'Israél, en coopération avec plusieurs de ses.



Téhéran a affirmé que cet assaut est une riposte légitime au bombardement d'un meurtrier annexe iranienne consulaire à Damas, qu'il impute à Israel.