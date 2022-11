Le Sénégal, 7ème pays le plus industrialisé en Afrique, 1er en Afrique de l’Ouest

La Banque africaine de développement (BAD), en lien avec l'Union africaine et l'ONUDI, vient de publier le premier rapport sur l'Indice de l'industrialisation en Afrique. Dans ce classement, dominé par l’Afrique du sud, le Sénégal se situe à la septième place. Le Sénégal est le premier pays ouest-africain de ce classement devant le Nigeria.



Trente-sept des cinquante-deux pays africains ont vu leur niveau d’industrialisation s’accroître au cours des onze dernières années, selon un nouveau rapport publié par la Banque africaine de développement, l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).



Le rapport sur l’Indice de l’industrialisation en Afrique (AII) fournit une évaluation à l’échelle nationale des progrès réalisés par les 52 pays africains sur la base de 19 indicateurs clés. Le rapport permettra aux gouvernements africains d’identifier des pays de référence afin de mieux évaluer leurs propres performances industrielles et d’identifier plus efficacement les meilleures pratiques.



La Banque africaine de développement, l’Union africaine et l’ONUDI ont lancé conjointement la première édition du rapport en marge du Sommet de l’Union africaine sur l’industrialisation et la diversification économique qui s’est tenu à Niamey, au Niger. Les 19 indicateurs de l’indice couvrent les performances manufacturières, le capital, la main-d’œuvre, l’environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique.