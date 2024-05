Le Sytrapas invite les nouvelles autorités à sortir la pêche des eaux troubles

Le secteur de la pêche est l’une des mamelles de l’économie sénégalaise. Cette assertion a été rappelée par le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal (Sytrapas). Selon Oumar Dramé, la contribution du secteur à la formation du PIB national est de l’ordre de 3, 2 %. Alors que les chiffres d'affaires par rapport aux exportations annuelles, le secteur de la pêche pèse jusqu'à 350 milliards de FCFA. Au juste, les débarquements annuels sont estimés à 500.000 tonnes par an. C'est donc un secteur primordial selon le Secrétaire général. En 2022, dit-il, le nombre de navires inspectés s’élève à 3285, pour 6675 pirogues contrôlées. Ces opérations de suivi, contrôle et surveillance des pêches ont permis de réaliser 601 arraisonnements dont 30 navires de pêche industrielle et 571 pirogues de pêche artisanale.