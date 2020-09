Les coûts des services de transport et de l'entreposage en léger repli au 2e Trimestre

Rapport Ansd sur les coûts de services et entreposages

Les coûts de production des services de transport et d’entreposage ont enregistré un repli de 0, 02 % au deuxième trimestre 2020 en raison principalement du recul des prix des services de transport aérien de passagers et routier de marchandises, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. "Sur un trimestre, les prix de production des services de transport et d’entreposage ont affiché une très légère baisse (-0,02%).





Ce résultat est expliqué par le recul des prix des services de transport aérien de passagers (-0,22%) et routier de marchandises (-0,06)’’, a notamment annoncé la structure dans un rapport rendu public mardi. Le document consacré aux indices des prix de production des services (IPPS) fait toutefois remarquer qu’en comparaison des deux premiers trimestres de 2019, les coûts des services de transport et d’entreposage avaient progressé de 0, 39 %.





Sur les deux premiers trimestres de 2020, ils se sont redressés de 0,36% par rapport à ceux de la période correspondante de 2019, relève le rapport. Il y est par ailleurs fait état d’une bonification de 0, 2 % des prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques en variation trimestrielle dans le sillage de l’augmentation de 0, 4 % des prix des services de la publicité.





De leur côté, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont relevés de 0,2% au deuxième trimestre 2020. Cette hausse découle du renchérissement simultané des services de restauration (+0,3%) et d’hébergement (+0,2%), fait savoir l’ANSD. En outre, elle souligne que sur un an, les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 0,2%, se redressant de 1 % au premier semestre de 2020, comparativement à ceux de la période correspondante de 2019.





‘’La réduction des prix des services de location immobilière et activités sur biens propres (-0,3%) explique la baisse observée dans cette branche. Sur la période sous revue, il est observé une stabilité des prix des services des agences immobilières’’, explique-t-on. En référence à ceux du second trimestre 2019, les prix de production des services immobiliers ont également reculé (-0,3%). Sur le premier semestre de 2020, ils se sont repliés de 0,2% par rapport à ceux de la période correspondante de 2019, selon l’ANSD.





Dans le même temps, les prix de production des services de soutien et de bureau ont enregistré une baisse de 0,1% en variation trimestrielle. Ce résultat est imputable à la baisse des prix des services de location de véhicules automobiles (-0,6%), indique la note. ‘’Hormis les prix de ces services, tous les autres sont demeurés constants en rythme trimestriel.