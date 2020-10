Les entreprises locales invitées à se regrouper en consortium pour faire face à la concurrence

Sidy Sarr Dieye, adjoint du gouverneur de Kaolack chargé des affaires administratives a souligné mardi la nécessité pour les entreprises nationales de se regouper en consortium afin de pouvoir faire face à la concurrence des firmes étrangères.‘’Il faut que les hommes d’affaires se retrouvent dans des entités plus larges pour espérer créer des entreprises fortes et gagner des parts de marché face à la concurrence’’, a dit M. Dieye ;Il s’exprimait au cours d’une rencontre de partage du rapport diagnostic du projet de master plan de la politique industrielle.Il a souligné que la constitution de grands ensembles par les hommes d’affaires nationaux pourra permettre de prétendre à des marchés importants et faire face à la concurrence des entreprises étrangères’’.Pour favoriser l’avènement d’une industrie nationale forte, les populations devraient également mettre en avant la préférence nationale, a ajouté l’adjoint du gouyverneur non sans inviter les entreprises locales à améliorer la qualité de leurs services.M. Dieye a évoqué une sorte de discrimination positive dans certains cas, en citant par exemple le département de Guningunéo peu favorisé dans le cadre des investissements initiés par l’Etat.Le consultant Modou Fall a de son côté profité de la rencontre pour faire un explosé sur la nouvelle politique industrielle du pays dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).