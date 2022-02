Les prix des machines et appareils (aussi) flambent

Ce ne sont pas seulement les prix des denrées alimentaires qui ont connu une augmentation. Du moins, à en croire Les Échos.



Ceux des machines et appareils ont également subi une hausse de 19,2% en décembre 2021, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



L’ANSD soutient que cette hausse est en liaison avec l’accroissement des prix des appareils de téléphonie (+76,4%), venant de la France (+82,5%) et des Emirats Arabes Unis (+157,3%).



Cependant, la chute des prix des groupes électrogènes en provenance du Royaume Uni (-57,9%) et des Emirats Arabes Unis (24,2%) a limité cette progression.



Rapportés au mois de décembre 2020, les prix des produits de cette section se sont appréciés de 8,8%.



Sur les douze mois de 2021, ils ont reculé de 6,3%, relativement à ceux de la période correspondante de 2020.