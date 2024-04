Levée de ressources par la BNDE auprès de partenaires financiers internationaux

La Banque nationale pour le Développement Economique (BNDE) s’honore d’être l’un des premiers établissements bancaires de la sous-région à mobiliser une ligne de financement auprès de la Banque sud-africaine de Développement (DBSA).





Ce partenariat financier Sud-Sud, d’un montant de 70 millions d’euros, soit 46 milliards de francs CFA, est une source de satisfaction, car devant permettre à la BNDE de renforcer sa mission fondamentale de financement de l’économie sénégalaise, en particulier des projets structurants. Ainsi, cette ressource mobilisée, auprès d’un partenaire financier de premier rang, va renforcer le financement de la clientèle historique, les PME/PMI, mais aussi et surtout la consolidation de sa qualité de banque de développement.







C’est donc fort d’une solidité des indicateurs financiers et prudentiels de la BNDE que la DBSA lui a accordé cette ligne de financement sur une durée de sept (07) ans, à un taux compétitif eu égard aux conditions actuelles de taux au plan international.







Cet appui arrive à point nommé, après celui des actionnaires, notamment l’Etat du Sénégal qui a porté le capital de la BNDE de 11 à 52 milliards de francs CFA, soit une hausse sans précédent de 41 milliards. Une décision qui répond au contexte actuel de relèvement du capital social minimum des banques de 10 à 20 milliards de francs CFA.







En somme, la BNDE entend consolider ses actifs et s’inscrire dans une dynamique de croissance. Cet engagement constant du top management et de l’ensemble du personnel est sans relâche. A cela s’ajoute une prise en compte des préoccupations de l’heure, en particulier le respect des exigences en matière de Risques Sociaux et Environnementaux (RSE).







Sur cette même lancée, cette banque nationale, qui vient de célébrer ses 10 ans, est dans une bonne dynamique d’adhésion aux Principes de l’Equateur (EP) et d’obtention de son accréditation au fonds vert climat.