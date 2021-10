Loi de Finances Initiale (LFI) : Le budget 2022 arrêté à 5.199 milliards de Fcfa, (Ministre)

En 2022, le budget est arrêté à 5.199 milliards de Fcfa. L'information est donnée par le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Il présidait à Saly une rencontre avec les parlementaires sur le projet de loi de finances pour l'année 2022.



Les députés de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale et le ministre ont échangé sur les contours du budget 2022.



Cette rencontre permet aux parlementaires de mieux s'imprégner de la Loi de Finances Initiale (LFI) qui est de 5.160 milliards cette année.



"Il est utile de rappeler qu'en 2012, la LFI avait été adoptée pour un montant de 2344,8 milliards Fcfa. Ainsi, le budget a connu un hausse sans précédent; il dépasse, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, le cap des 5000 milliards Fcfa soit plus du double du budget en 10 ans", a expliqué le ministre, Abdoulaye Daouda Diallo.



Pour le député Abdou Mbow, "Ceci fait le double du budget du Sénégal depuis 2012. Cette année, il y a une hausse des recettes de 11,9%. Au niveau des investissements, il y a une augmentation de 10%. Malgré les difficultés constatées dans le monde, nos services au niveau du Sénégal ont tout fait pour travailler à ces équilibres".