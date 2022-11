Loyer, riz, pain, éducation : Tout savoir sur les 11 mesures de Macky Sall pour lutter contre la vie chère

Macky Sall a rappelé que le secteur de la santé dispose d’un délai jusqu'à fin novembre pour donner une nouvelle tarification sur les prix des prestations sanitaires.



Il a par ailleurs exhorté les membres du gouvernement à renforcer le secteur privé, en maintenant le dialogue permanent avec les acteurs économiques tout en veillant à rendre les décisions opérationnelles dans les meilleurs délais sur le terrain.



Subvention de 450 milliards pour le secteur de l’énergie



Le chef de l’Etat avait pris plusieurs mesures pour la revalorisation des salaires et la protection des populations pour un coût global de 620 milliards de Fcfa répartis comme suit : 120 milliards pour la prise en charge de la revalorisation de la rémunération des agents publics, 300 milliards pour les subventions à l’énergie Ala fin septembre 2022 (électricité carburant et gaz) 43,4 milliards pour les cash-transferts et 157 milliards de renonciation de recette fiscale et de soutien direct aux prix des denrées de premières nécessitées (blé, maïs, sucre huile).



« C’est ce qui a expliqué que le Sénégal ait pu tenir face à l’inflation généralisée qui a fait le tour du monde. Ce sont ces mesures qui ont permis de contenir cette flambée », a-t-il expliqué.



Pour l’année 2023, des mesures seront instaurées dans le but de soulager les ménages sénégalais à travers une subvention estimée à 450 milliards pour le secteur de l’énergie.