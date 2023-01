Macky Sall détaille les quatre piliers pour booster la compétitivité de l’agriculture africaine

Macky Sall détaille les quatre piliers pour booster la compétitivité de l’agriculture

Améliorer de façon durable l’investissement dans le secteur agricole pour assurer la souveraineté alimentaire du continent, est l’un des objectifs que s’est fixé Macky Sall durant son magistère à la tête de l’UA. À cet cet effet, il a mis en place une task force restreinte sur les objectifs à court terme, “qui sera ensuite élargie pour assurer le suivi des engagements à moyen et long termes”, renseigne-t-il.





Néanmoins, l’ensemble de ces actions n’auront de sens que si elles sont en harmonie avec les quatre piliers du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique





Il s’agit, en premier lieu, de valoriser davantage la recherche, améliorer la mécanisation agricole et la maîtrise de l’eau, et intensifier l’utilisation de méthodes et technologies appropriées, y compris la transformation locale des produits ; Deuxièmement, d’élargir les superficies exploitées et d’assurer une gestion durable des terres.





Troisièmement, d’améliorer l’accès des produits aux marchés, en renforçant les infrastructures de désenclavement et d’interconnexion transfrontalière, ainsi que les équipements de stockage, de conservation et de transformation locale.





Et enfin de soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes par un encadrement et un financement adaptés à leurs besoins.