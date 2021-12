Macky Sall sur la crise : « En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes »

Malgré le contexte mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations à cause de la perturbation des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l’offre de biens et services, les finances publiques du Sénégal restent au vert. C’est du moins l’avis du Chef de l’Etat, Macky Sall.



« En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. Ainsi, les recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5% par rapport à l’année 2020 », a souligné le Président Sall, dans son message à la Nation à l'occasion du nouvel an.



C’est cette performance qui, selon lui, a permis à l’Etat de couvrir les dépenses de résilience liées à la Covid-19, aux inondations, au Programme Xëyu ndaw ñi, aux subventions du secteur de l’électricité.



« L’Etat continue de déployer d’«importants efforts» pour contenir la flambée des prix »



De plus, le président de la République renseigne que l’Etat continue de déployer d’«importants efforts» pour contenir la flambée des prix. Il dit : « Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramenée de 18 à 0%, et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l’huile, la taxe d’ajustement a baissé de 5%. Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue ».



Le Chef de l’Etat signale, en outre, que les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n’ont pas connu de hausse. Avant d’ajouter que les mesures de résilience face aux chocs extérieurs montrent aussi notre vulnérabilité vis-à-vis de l’étranger, et la nécessité de réaliser au plus vite notre souveraineté alimentaire, à la faveur du Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré, dont l’agriculture, la pêche et l’élevage restent les piliers majeurs.



D’où la réaction du gouvernement. « C’est pourquoi l’Etat a consenti un investissement de 60 milliards de francs Cfa en matériels et intrants agricoles pour la campagne hivernale, qui a généré des récoltes en hausse notamment pour le riz, l’arachide, le manioc, le niébé et le coton, entre autres spéculations », a soutenu le Président Sall.



En soutien aux producteurs, il note que le prix plancher du kilogramme d’arachides a été maintenu à 25O FCFA. Et afin de « moderniser davantage le secteur agricole et booster ses chaînes de valeurs », Macky Sall annonce qu’il portera, en 2022, les fermes ‘’Naataangué’’ à 1044 unités, en plus de la finalisation du programme d’acquisition de 700 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses, 400 kits d’irrigation, 100 magasins de stockage et 20 chambres froides.



S’agissant de l’élevage, le Chef de l’Etat informe que la subvention de l’achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50%, sur une durée de dix ans.



S’y ajoutent 8,5 milliards du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, en faveur des femmes et des jeunes actifs dans les filières de l’élevage.



Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d’importants investissements dont : l’acquisition d’un aéronef et la réhabilitation de 6 vedettes pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; la distribution, à ce jour, de 2 257 moteurs au titre du Programme de soutien à la pêche artisanale ; un programme test de 269 balises pour la géolocalisation des embarcations de pêche artisanale dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick et Ziguinchor ; et enfin, l’acquisition de 55 camions frigorifiques.