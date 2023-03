Macky Sall va enfin recevoir un patronat divisé





Après avoir longtemps ignoré le privé national, Macky Sall se résout enfin à recevoir le privé national. Ce dernier n’a que 10% du Pap2 et reste très divisé comme en atteste la sortie du Cnp contre la Cnes.





« Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de l’audience prochaine qu’il accordera, courant avril 2023, aux dirigeants des organisations patronales en vue de consolider le dialogue permanent entre l’Etat et le Secteur privé ». Cette annonce contenue dans le dernier communiqué du conseil des ministres est passée presque inaperçue du fait que la tension politique avait mis entre parenthèses l’économie sénégalaise, particulièrement les secteurs d’activité à Dakar.





Pourtant, il s’agit d’une information qui devrait mériter l’attention. En effet, cette annonce intervient quelques semaines après une sortie virulente du président du Conseil national des employeurs du Sénégal (Cnes). Invité de l’émission Jury du dimanche sur Iradio en fin janvier, Adama Lam affirmait que « depuis 7 ans, Macky Sall ne veut pas recevoir le patronat ». La dernière rencontre remonte à 2016, d’après le successeur de Mansour Kama.





Pire encore ajoute-t-il, même les autres démembrements de l’Etat, en ne veulent pas ouvrir leurs portes aux patrons sénégalais, le ministère de Finances en particulier. "Pendant des années, il n’y a pas eu de rencontres formelles autour du ministère du Développement industriel, qui devrait être le pivot de cette restructuration", se désole Adama Lam.





Selon Adama Lam, le pouvoir ne se soucis pas trop de la place des capitaines d’industrie du Sénégal. « Nous voyons que l’État déroule son programme. Quelques sociétés essaient de s’accrocher au déroulement de ce programme-là. (…) …l’essentiel de la puissance de l’État, qui est le plus gros client dans nos pays, ses travaux, plus la commande publique, au sens global du terme, vont à l’étranger », se désolait Adama Lam. Ce cri de détresse semble avoir été entendu par Macky Sall qui a décidé de les recevoir.





10% seulement du Pap2 pour le privé national





En vérité, les relations entre le patronat sénégalais et le gouvernement ont été rarement lisses. Les employeurs ne cessent de se plaindre de la modique place qui leur est réservé par l’Etat qui fait la part belle aux entreprises étrangères. L’argument principal toujours avancé est que les privé sénégalais n’a pas une force de frappe financière suffisante pour rivaliser avec les étrangers.





Et même lorsque l’Etat tente de rassurer comme l’a fait le premier ministre Amadou Ba, lors des assises de l’entreprise du Cnp, il ne fait que confirmer la faible implication du privé national. « … dans le Pap 2, le volume d’investissements qui était réservé au secteur privé avait beaucoup augmenté et tourne autour de 10% », révèle Amadou Ba qui ajoute que l’objectif était de monter jusqu’à 39%.





Le Premier ministre avait d’ailleurs profité de cette rencontre pour manifester la bonne volonté du gouvernement vis-à-vis du patronat. « Avec le Pap 3, le chef de l’Etat va mettre son secteur privé devant. Nous allons beaucoup échanger dans les mois à venir sur cette conception » s’engage Amadou Ba qui promet de l’écoute et une collaboration ‘’beaucoup plus serrée’’.





Le Cnp désavoue la Cnes





Il n’est pas sûr que cela suffise, car ce discours a été longtemps répété. D’ailleurs, à l’occasion de la revue annuelle du PSE, Adama Lam a réclamé certes des ‘’concertations franches’’, mais il demandait plus. « Il faut que nous soyons beaucoup plus concrets dans ce que nous faisons ». Seulement, pour être beaucoup plus concret, il faudrait aussi qu’il y ait un minimum d’entente et de cohésion au sein du patronat.





Lorsque le président de la Cnes a fait sa sortie sur Iradio, il n’a pas fallu plus de 48 heures pour que la réplique lui soit portée non pas par un membre du gouvernement, mais une autre organisation patronale, en l’occurrence le Cnp. « Nous sommes même très surpris de cette déclaration. (…) Il n’y a jamais eu de rupture. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles le président de la Cnes, Adama Lam, a fait cette déclaration, mais j’avoue ne pas la comprendre et cela ne saurait nous engager », a déclaré Hamidou Diop, le secrétaire général du Cnp dans une interview avec Le Quotidien.





Là où des pays se retrouvent avec une à deux organisations patronales, le Sénégal en compte déjà plusieurs comme le Cnp, la Cnes, le Mdes… A côté des classiques, il y a de nouvelles structures comme le Club des investisseurs sénégalais (Cis) ou le Club 50% de préférence nationale (C50%pn) dirigé par Abdoulaye Sylla, sans compter les rivalités entre les organisations patronales et les chambres de commerce avec Serigne Mboup en première ligne.