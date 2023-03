Mamadou Lamine Diallo sur les conséquences du procès Sonko-Niang : “Au moins 9 milliards de pertes de PIB”

Les tensions, en amont de ce procès, ont considérablement ralenti les activités de la capitale. Les vacances des écoles et de l'université ont été avancées. Les transports publics ont suspendu leurs lignes mercredi et jeudi. Des banques ont annoncé fermer plus tôt.



Si l’on en croit Mamadou Lamine Diallo, député de la coalition Wallu Sénégal, la note est salée pour l'économie nationale. “Dakar, ville morte ce jeudi 30 mars, jour du procès en diffamation contre Sonko. Au moins 9 milliards de pertes de PIB, a-t-il écrit sur Twitter. L’honneur de Mame Mbaye Niang nous aura coûté cher pour un procès pour le moins déséquilibré”.



Mamadou Lamine Diallo a aussi ironisé sur le sort réservé à l’avocat françis de Ousmane Sonko, Juan Branco : “L’avocat français Sur de Mbaye Niang reçu à Dakar avec les honneurs, Branco, celui de Sonko, refoulé comme un mal propre. L’injustice nourrit la résistance!”.



Rappelons qu’à l’issue du procès, le tribunal a condamné Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats.