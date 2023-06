Manifestations : Mamadou Bocar Sy détaille les pertes pour le secteur bancaire

Le secteur privé national s'est réuni ce mardi au siège du Conseil national du Patronat du Sénégal (CNP). Les différents chefs d'entreprises et représentants des sociétés ont fait le bilan des récentes manifestations sur leurs activités.



Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbef), Mamadou Bocar Sy, a pris la parole au nom de ce secteur tertiaire. Au total, 14 banques, comprenant une trentaine d'agences, ont été victimes d'actes de vandalisme.



"La Société Générale a été la plus durement touchée, avec 5 agences, dont chacune a subi au moins un ou deux incidents", précise-t-il. En ce qui concerne la nature des dommages, Bocar Sy, qui est également le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), a mentionné des enseignes et des distributeurs automatiques de billets détruits. Des incendies ont également été signalés.



"Nous sommes en train d'évaluer les coûts de remise en état, mais si nous estimons qu'il faut 150 millions de francs CFA pour réparer une agence, cela représente plus de 3 milliards de francs CFA pour les 31 agences touchées", révèle Bocar Sy, qui estime que cet argent aurait pu être réinvesti pour permettre aux banques de se développer dans des zones où elles sont moins présentes.



Outre les dommages matériels, les clients et les employés de ces institutions bancaires souffrent de traumatismes dus aux attaques surprises dont certaines ont été victimes.