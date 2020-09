Marché d’intérêt national et gare des gros porteurs : 63 milliards jetés dans la brousse de Diamniadio

Depuis quelques jours, on épilogue sur les 750 milliards Fcfa destinés à lutter contre les inondations. Mais, il existe un autre drame financier qui se joue, présentement, au niveau du marché d’intérêt national et au sein de la gare des gros porteurs inaugurés en grande pompe, le 24 Janvier 2019, par le candidat sortant de Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle.