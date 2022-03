Marché d’intérêt national : Le démarrage de la phase d’exploitation lancé dans les prochains jours

Démarrage de la phase d'exploitation du Marché d’intérêt national

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, a annoncé le démarrage de la phase d’exploitation du marché d’intérêt national (MIN) dans les prochains jours, renseigne le quotidien Kritik’.





‘’Le marché d’intérêt national est disponible et dans, les prochaines jours, il va démarrer. Et au niveau de ce marché, beaucoup de productions agricoles pourront être conservées. Le marché d’intérêt national couplé à la gare des gros porteurs, va servir de centre de groupage et permettre à tous ceux qui veulent s’approvisionner de s’y rendre’’, a expliqué Aminata Assome Diatta.





En effet, elle souligne que cette infrastructure sera mise à profit pour l’expérimentation du marché à terme. Le marché d’intérêt portant le nom de feu Mamadou Lamine Diagne, ancien président de la chambre commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar a été inauguré en janvier 2019, par le président de la République Macky Sall.





Selon la même source, ce marché sert à contribuer à booster le volume des exportations à travers une meilleure commercialisation des productions agricoles.