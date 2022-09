Marché du mobile : ce que Free, Orange et Expresso ont gagné en 2021

Les opérateurs de téléphonie mobile ont gagné plus en 2021. Leurs chiffres d’affaires ont, en effet, bondi de 8,87% par rapport à 2020, passant de 428,79 à 469,92 milliards de francs CFA.



La révélation est de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), qui a publié hier, jeudi, un rapport repris par L’Observateur.



Mais cette hausse des chiffres d’affaires n’a pas entraîné un relèvement du niveau des investissements de Free, Orange, Expresso et Cie. Ceux-ci (hors coûts d’acquisition des fréquences) ont connu une chute de 11,07% par rapport à 2020, se situant à 74,93 milliards de francs CFA.



Le rapport de l’ARTP révèle en outre une augmentation de 4,09% du parc des lignes de la téléphonie mobile, entre 2020 et 2021. Le document signale 19 millions 859 mille 981 lignes. Les post-payées et les prépayées ont crû, respectivement, de 10,31% et 4,01%.