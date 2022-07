Marchés publics : Plus de 225 milliards passés par entente directe au premier semestre 2022

La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) du ministère des Finances et du Budget a rendu publique la situation des marchés durant le premier trimestre 2022.



D’après Les Échos, ce qui frappe d’emblée, c’est le montant des ententes directes 225.693.909.918 francs Cfa qui dépasse les appels d'offres 201.849.298.050 francs Cfa.



Dans cette mode de passation, les ententes directes se sont présentées sous différentes formes dont les conventions de financement qui ont atteint 6.172.883.106 francs Cfa, les marchés complémentaires 5.340.535.299 francs Cfa, le marché exclusivité 1.889.000.000 francs Cfa, le marché urgence 2.583.860.840 francs Cfa.



Les offres spontanées culminent à 85.507.516.783 francs Cfa et les autres formes d’entente directe sans aucune spécification ont atteint 122.539.635.470 francs Cfa.



En effet, selon les rubriques de financement des marchés, notamment le budget consolidé d’investissement, les appels d’offre s’élèvent à 45.303.258.290 francs Cfa et les ententes directes ont atteint 215 942 499 457 francs Cfa; pour le budget de fonctionnement, l’appel d’offre est de 69.773.366.915 francs Cfa dont 3.135.926.245 francs d’entente directe.



S’agissant de la rubrique des comptes spéciaux du Trésor, l’appel d’offre est de 7.657.646.515 francs sans entente directe et la rubrique extérieur l’appel d’offre est de 79.115.026.330 francs dont 6.615.484.216 francs d’entente directe. Les ententes directes représentent 53% des marchés passés.