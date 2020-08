Marketing territorial et l’opération «Taamu Sénégal» : Des projets de l’ASPT pour une marque touristique pour chaque pôle

Ce mercredi 5 août, l’Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt), a tenu un atelier de partage avec les élus locaux sur ses initiatives et ses projets qu’elle a mis en place dans le cadre de la relance du secteur du tourisme dans le pays. Il s’agit ici, de la stratégie de Marketing territorial et de l’opération «Taamu Sénégal» des destinations touristiques du Sénégal. Cette rencontre dont le thème est : «Mettre les collectivités locales au cœur du dispositif de promotion touristique de leurs territoires» a noté la participation des organisations d’élus locaux du pays.







L’opération «Taamu Sénégal», une initiative née de la pandémie de Covid





La responsable Marketing à l’Aspt, Ndèye Maïssa Guèye, dans sa présentation, a expliqué que l’opération «Taamu Sénégal» est née de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) car, «il y a eu un arrêt total des activités du secteur touristique causant des annulations en cascade des réservations». En effet, il s’agit, d’une initiative de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) pour une «co-construction» de la relance du tourisme interne.





«Des offres promotionnelles «adaptées au pouvoir d’achat des nationaux»





Selon elle, l’objectif général de «Taamu Sénégal» est de «mettre en relation l’offre et la demande touristique nationale, dans le cadre de la riposte à la crise de la Covid-19, comme préalable à la relance du tourisme interne». Et l’État, le secteur privé national, les entreprises touristiques, les Sénégalais sont tous rassemblés dans cette opération autour d’un «patriotisme touristique».





Ndèye Maïssa Guèye signale que l’opération «Taamu Sénégal», dans toutes les composantes de la chaîne de valeur touristique, participe en consentant à des offres promotionnelles «adaptées au pouvoir d’achat des nationaux. Et les offres des acteurs touristiques sont des offres exclusives réservées à ladite opération et proposées à des tarifs préférentiels». Autrement dit, ce sont des suggestions pour les vacances de week-end et surtout pour une valorisation de la diversité de l’offre touristique nationale. Lesquelles sont mises en ligne sur une plateforme digitale appelée taamusenegal.com avec un descriptif de l’offre et une durée de validée.





Elle ajoute que l’opération «Taamu Sénégal» cible les entreprises, le grand public et les administrations publique et privée. Elle présente, selon elle, plusieurs avantages.





Pour les acteurs touristiques, elle offre une «amélioration de leurs flux de trésorerie en cette période de crise, une visibilité accrue des offres des structures touristiques auprès d’une large clientèle, et enfin, un accompagnement immédiat de l’État dans la restauration de la confiance avec les clientèles».





Pour le grand public, les avantages de «Taamu Sénégal» sont : la réservation de vacances et de visites de sites touristiques à des tarifs préférentiels, et la perspective de s’aérer après confinement partiel.





Pour les entreprises/Rse Covid-19, l’opération offre une participation à la solidarité nationale de soutien au secteur hôtelier et un élan d’empathie envers leurs employés en cette période de pandémie.





Sur le plan socio-économique, elle offre le maintien des emplois dans le secteur touristique.





«Améliorer l’attractivité d’un territoire par le fait d’actions directes ou indirectes»





Le «Marketing territorial», quant à lui, est une discipline qui vise à «améliorer l’attractivité d’un territoire par le fait d’actions directes ou indirectes permettant d’augmenter les flux entrants», a souligné Galaye Cissé, le chef de projet à l’Aspt, dans sa présentation du projet.





Il signale que l’objectif du projet est, pour l’identité et l’image de marque, de concevoir pour chaque territoire touristique une identité lisible et une image de marque reflétant sa spécificité et son originalité.





Pour le tourisme interne et le tourisme international, M. Cissé ajoute que le Marketing territorial vise à «créer et structurer des offres adaptées aux besoins des clientèles nationale et internationale à travers la valorisation des potentiels et l’amélioration de la qualité des services». Pour l’échange et le suivi, le but est de «fédérer les acteurs publics et privés autour d’objectifs communs à travers la mise en place de cadres d’échanges, de planification et de suivi de l’activité touristique de chaque pôle». Enfin, pour la mise en réseau, il s’agit, d’«identifier, impliquer, mobiliser, activer les acteurs de la chaîne de valeur et les ambassadeurs pour chaque pôle sous la bannière d’une marque partagée».