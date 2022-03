Mbour / Baisse des prix : Le service de commerce appelle les commerçants au respect des nouvelles mesures

Le service de commerce du département de Mbour appelle les commerçants au respect des nouvelles mesures de baisses des denrées prises par les autorités.





Ainsi, à compter du 11 mars, le prix des denrées en détail est fixé ainsi : riz brisé non parfumé 290 Fr le kilo, le riz brisé américain 350 Fr le kilo, sucre cristallisé 600 Fr le kilo, huile en vrac 1500 Fr le litre.





Les prix plafonds au demi gros : riz brisé non parfumé 13.600 Fr, riz brisé américain 16.500 Fr, sucre cristallisé 28.750 Fr, huile de palme bidon 20L 21.500 Fr.





"Nous allons parcourir tout le département de Mbour pour veiller au respect des prix malgré les moyens limités en personnel et logistique et les contrevenants seront sévèrement sanctionnés. Nous n'écartons pas de présenter devant le Procureur les récalcitrants. Nous prendrons en charge toutes les réclamations et appelons les populations au sens élevé de patriotisme en refusant d'acheter à un prix illicite", invite Papa Amadou Bigué Ndiaye, chef de service du contrôle économique de Mbour.





A cet effet, M. Ndiaye informe aussi que dès lundi, des opérations coup de poing seront effectuées. Il n'écarte pas d'y associer les forces de sécurité, prévient-il.