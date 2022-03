Médiation financière 2021 : L’Oqsf procède au traitement de 201 dossiers

Médiation financière 2021

L’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a publié son rapport pour l’année 2021. Ce rapport a procédé au traitement de 201 dossiers, informe ‘’Le Quotidien’’.





En effet, ces dossiers ont été soumis à sa médiation financière par les clients et usagers dont 155 pour la médiation des banques, des Sfd et de La Poste et 46 pour la médiation des assurances.





Le secrétaire exécutif de ce démembrement du ministère des Finances et du Budget, Habib Ndao, souligne que le traitement de ces dossiers a permis de dénouer de multiples cas de litige, à la demande des clients. "A ces statistiques, s’ajoutent les appels des clients et usagers au nombre de 661, concernant diverses requêtes sur la relation commerciale. Les éclairages et conseils qui ont été apportés par les experts de l’observatoire ont permis de diminuer le volume des saisines formalisées", notent les collaborateurs du secrétaire exécutif du ministère des Finances et du Budget dans le rapport d’activité 2021.





Toutefois, ledit rapport a fait aussi état de l’organisation d’une session de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft) au profit des journalistes de la presse économique, en novembre 2021, à Saly.