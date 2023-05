Mission économique de la Princesse Astrid de Belgique : Plusieurs conventions signées

Son Altesse Royale, la Princesse Astrid de Belgique, représentant Sa Majesté le Roi, a conduit une mission économique au Sénégal du 21 au 25 mai 2023. Une série de rencontres et d’ateliers sectoriels, une visite au Port de Dakar et des rencontres avec les autorités étaient au menu de cette tournée.





Le renforcement de la présence des femmes dans l’économie est une priorité pour les deux pays. D’ailleurs, plusieurs conventions ont été signées par les femmes. Parmi les bénéficiaires, Awa Seck, directrice générale de AWA B.AOL. Sa structure qui collabore avec le centre de formation professionnel de Diourbel confectionne des accessoires pour cheveux, des turbans prêts à porter, des vêtements avec une touche de broderie. Depuis quelques années, AWA B.AOL forme des jeunes dans plusieurs filières pour leur autonomisation. Pour elle, travailler avec les jeunes filles de sa région est un moyen de faire d’elles des actrices de développement.