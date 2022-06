Modèle de développement : L'économiste Amadou Oumar Mballo déconstruit le concept d’émergence

Economiste de formation, Amadou Oumar Mballo travaille au sein de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) où il occupe le poste d’expert en projet de développement. Présent à Dakar pour présenter son dernier roman intitulé « Malgré la tempête », l’homme profité de l’occasion pour donner son avis sur le concept d’émergence prôné par le Président Macky Sall en apportant des précisions.



« L’émergence est un vocabulaire puisé du jargon financier. Quand un investisseur dit que ce marché est émergent, c’est qu’il est favorable pour le développement de son business. Et un pays est dit émergent quand il est connecté dans l’économie, dans la finance mondiale », explique-t-il.



Pour sa part, Amadou Oumar Mballo explique préférer le développement à l’émergence. Parce que, dit-il, l’émergence mettrait l’accent sur une croissance forte pendant plusieurs années. « Une croissance peut être là sans un développement », a-t-il affirmé. Il ajoute : « L’émergence ne veut pas dire une amélioration des conditions de vie des populations, notamment des pauvres. Au contraire, elle peut induire un accroissement du niveau de pauvreté. Pour le confirmer, le Sénégal a des taux de croissance de plus de 6%. Mais dans la même période, les statistiques ont montré que le nombre de pauvres a augmenté et pourtant, il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés ».



Pour l’expert, le modèle de développement du Sénégal doit être repensé en le centrant sur les besoins matériels et humains de la population.