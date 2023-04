Monnaie digitale : Les faiblesses des services de transfert d’argent

Les services financiers numériques (transfert d’argent, paiement…) connaissent un développement important au Sénégal, d’abord avec Wari, puis avec Wave qui a révolutionné le marché. Mais ce développement n’est pas sans contraintes, comme le souligne le rapport 2022 de l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf). Parmi les manquements de la monnaie électronique au Sénégal, on note « les problèmes de transparence dans la tarification des SFN pouvant avoir des répercussions sur l’efficacité de la concurrence et affecter négativement l’utilisation des SFN ».







Un autre problème noté, assez répandu d’ailleurs, le risque de fraude et les tentatives d’arnaque auxquels sont exposés certains utilisateurs. En effet, il y a une armée d’arnaqueurs et de voleurs dont le seul objectif est de vider les comptes des usagers par différents subterfuges. Si ce n’est un arnaqueur attitré, c’est alors un agent d’un multiservice qui profite de sa position pour dévaliser un client.





L’autre défi des services financiers numériques est relatif « aux fonds insuffisants ou les problèmes de réseau empêchant souvent l’exécution des transactions ».





Ainsi, pour promouvoir davantage cette branche, l’Oqsf recommande « l’adoption de nouvelles générations de SFN tels que le crédit, l’assurance et l’épargne numérique ». Habib Ndao (Secrétaire Exécutif) et Cie veulent également que les risques émergents soient reflétés grâce à l’amélioration des réglementations et de la supervision, notamment des agents. L’Oqsf voudrait aussi voir les usagers signaler les tentatives de fraude et d’arnaque.





Les SFN se développent de plus en plus au Sénégal. Hier, Habib Ndao, secrétaire exécutif de l’Oqsf, a révélé que les transferts d’argent de la diaspora vers le Sénégal représentaient 1 600 milliards en 2021, soit 10% du Pib. Le délai d’acheminement est devenu beaucoup plus court. « Avant, un transfert faisait plusieurs jours avant d’arriver et aujourd’hui c’est instantané », se réjouit-il. Ce qui accroît la confiance des Sénégalais.





Toutefois, ajoute-t-il, ce développement est accompagné de risques. « Au moment où ces innovations sont déroulées, il y a eu des risques émergents tels que les risques de fraude, d’arnaque, de blanchiment d’argent qui poussent le régulateur à plus de rigueur dans l’octroi des licences et la surveillance des flux financiers ».