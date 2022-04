Monnaie électronique : La Bceao accorde la licence à Wave

La Bceao accorde la licence à Wave

« Wave Digital Finance, filiale du Groupe Wave Mobile Money (Wave), est devenue la première structure non-bancaire, non-opérateur de télécommunications et opérant dans plusieurs marchés de l’espace UEMOA, à se faire accorder la licence d’Établissement de Monnaie Électronique (EME) par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest – BCEAO ». C’est par ces mots et avec ce ton euphorique que Wave annonce la nouvelle, jeudi 21 avril. Elle y voit la reconnaissance par la Banque centrale « de nouveaux modèles d’inclusion financière ».





Cette entité qui a bouleversé la finance digitale au Sénégal dispose désormais d’un nouvel atout qui lui permettra de concurrencer davantage Orange qui dispose déjà de cette licence. Wave qui s’appuyait jusqu’ici sur des partenaires comme Uba ou Ecobank peut ainsi voler de ses propres ailes au plan interne.