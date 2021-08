Monnaie électronique : Un volume de 6 000 milliards F Cfa en transactions en 2020

Hausse des transaction électronique au Sénégal

Le secteur de la monnaie électronique reste dynamique au Sénégal. En 2020, un volume de près de 6 000 milliards F Cfa (5 931,08 milliards) ont été enregistrés dans les transactions. La révélation est faite par Le Journal de l'Économie (Lejecos) dans un numéro hors série, sorti en juillet 2021. Cette circulation de l’argent s’est faite à travers 1 011 064 726 opérations durant l’année dernière.





En 2020, il y a eu 8 428 773 comptes de monnaie électronique au Sénégal dont 4 826 273 chez Mobile Cash SA et 3 602 500 comptes chez Orange finance mobile Sénégal (Orange money). Seulement, plus de la moitié de ces comptes à savoir 4 543 557 comptes sont dormants, c’est-à-dire sans la moindre transaction depuis 90 jours. Plus de 3 millions de ces comptes dormants se retrouvent chez Orange money.