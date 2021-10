Monnaie locale : Le Sénégal parmi les pays les mieux notés de l’Uemoa

Le Sénégal est bien coté en termes de monnaie locale. Le cabinet Bloomfield Investissement a attribué à notre pays la note A-Risque faible à long terme et A2 à court terme, avec une double perspective stable.



Il s’agit, selon Le Soleil qui donne l’information, de la meilleure note des pays de l’Uemoa en compagnie de la Côte d’Ivoire et du Bénin.



Cette notation en monnaie locale aura un impact qui permettra au Sénégal de faciliter ses emprunts sur le marché, mais aussi de bénéficier de la confiance du marché des capitaux ainsi que de l’approfondissement des marchés et de diversifier le choix sur les propositions sur le marché.



Mieux encore, le système financier du Sénégal a été jugé raisonnable et résilient lors de la cérémonie de présentation du rapport de la première notation en monnaie locale hier jeudi.



Le cabinet Bloomfield Investissement a soutenu que la trajectoire de la dette demeure maîtrisée.