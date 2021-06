Mounirou Sy : "Il faut quitter le Cfa et se libérer des institutions de Bretton Woods"

Si l'Afrique veut se développer, celle occidentale en particulier, elle a intérêt à opérer deux ruptures fondamentales sur la monnaie et l'accompagnement international. "Il faut quitter le Cfa. Tous les avantages que le Cfa donnent ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Les inconvénients sont multiples et mille fois plus importants que le peu d'avantages que le Cfa nous donne", soutient le constitutionnaliste Mounirou Sy.





Selon lui, les pays africains concernés doivent quitter le Cfa rien que pour des raisons symboliques. "Une monnaie fabriquée dans un autre pays qui n'est pas en Afrique et transportée par des nos Africains, des Français". Et le constat, selon lui, est que les pays qui partagent cette monnaie sont les moins développés, pendant que le Kenya et les pays maghrébins avancent.





La deuxième rupture, d'après lui, concerne les relations avec le Fmi et la Banque mondiale. Il faut se libérer de ces institutions de Bretton Woods, dit-il. "Il y a un agenda qu'ils déroulent et que les Africains sont obligés d'intégrer, sinon ils n'auront pas l'aide et l'accompagnement", souligne-t-il.